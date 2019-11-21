Haberler » Yerel » Ara tatilde öğrenciler Yunus parkına akın etti - Haber

Ara tatilde öğrenciler Yunus parkına akın etti

Ara tatilde öğrenciler Yunus parkına akın etti Öğrenciler eğlenerek stres attıMUĞLA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilin girmesiyle birlikte Bodrum'da bulunan Yunus parkı ücretsiz olarak öğrencilere yunus gösterisi sundu.

21.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:53
Ara tatilde öğrenciler Yunus parkına akın etti
Öğrenciler eğlenerek stres attı
MUĞLA - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilin girmesiyle birlikte 'da bulunan Yunus parkı ücretsiz olarak öğrencilere yunus gösterisi sundu. 300 kişilik yunus parkına 500 öğrenci gelince izdiham oluştu.
Ara tatilin girmesiyle birlikte Bodrum'da bulunan bir çok eğlence merkezi çocuklara özel programlar hazırladı. Mahallesin de bulunan Yunus parkı ise öğrenciler için ücretsiz yunus gösterisi yaptırdı. 500 öğrenci ve aileleri yunus parkına akın etti. 300 kişilik parka 500 öğrenci ve aileleri gelince izdiham yaşandı. Çocuklar pür dikkat gösterileri izledi. Zaman zaman heyecanlanan öğrenciler yunusları yakından görmek istedi. Bir birinden ilginç hareketler yapan Yunuslar çocuklar tarafından büyük beğeni topladı. Yaklaşık 1 saatlik gösteri için ve ilçelerinden de öğrenciler geldi. Yunusları ilk kez gören bazı öğrencilerin şaşkınlıkları yüzlerinde okundu. Bazı öğrencilerde telefonlarıyla fotoğraf çekme yarışına girdi.
Yunus parkının sahibi İsmet Parmak çocuklar için güzel bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek "Ara tatili nedeniyle bizde öğrencilerimize ve ailelerine değişik bir gün yaşatmak ve kültürel etkinliklere dahil olmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocukların sevincini ve mutluluklarını görüyorum. Bu etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyorum. Tamamen ücretsiz bir etkinliktir. Çocuklara güzel bir gün yaşatmaktır amacımız" ifadelerini kullandı.
Milas'tan gelen Nüket Özgen ilk defa geldiklerini belirterek "Çok güzel bir etkinlik, mutluluk ve şaşkınlıkla izliyoruz yunuslar. Burada çocuklarımızın mutlu olduklarını gözlerimizle görüyoruz. Bir çok hastalıkta da rehabilitasyon olarakta tedavi edici özelliği var yunusların. Doğada olsalar bu kadar iyi bakılamaz bu balıklar" şeklinde konuştu.
Öğrenciler ise çok mutlu olduklarını belirterek Yunusları ilk kez gördüklerini ve çok beğendiklerini söylediler.
Ara tatilde öğrenciler Yunus parkına akın etti

milli eğitim bakanlığı, Güvercinlik, Bodrum, Muğla, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
19:59 İş adamlarından köy çocuklarına yardım eli
19:22 Erciş'te 3 bin öğretmen, 20 bin öğrenciyi evinde ziyaret etti
18:54 Birçok hastalığa iyi gelen iğdenin hasadı başladı
18:53 Siirt emniyetinden huzur ve güven uygulaması
18:23 Suriyelilerin ülkelerine kesin dönüşleri sürüyor
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
11:45 Başörtülü kadına saldıran kadın gülerek adliyeye gitti
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği antik kente ilgi arttı
09:35 İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili ABD Büyükelçiliği'nden açıklama: Üzüntü duyduk
21.11.2019 20:19:57