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Ara tatilde unutulmuş çocuk oyunlarını hatırlattılar

ORDU (İHA) – Ordu'da bir grup öğrenci, öğretmen ve velinin katılımıyla unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları temalı etkinlik düzenlendi.

21.11.2019 10:11 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:16Ara tatilde unutulmuş çocuk oyunlarını hatırlattılar
ORDU (İHA) – 'da bir grup öğrenci, öğretmen ve velinin katılımıyla unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları temalı etkinlik düzenlendi.

Fatsa ilçesi Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu'nun 4/D sınıfı, ara tatile hızlı başladı. Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl ilk defa uyguladığı ara tatilde çocuk oyunları temalı düzenlenen etkinlik Dolunay Mahallesi'nde bulunan Çamlık Mesire Alanı'nda düzenlendi. Birlik ve beraberliğin pekiştiği etkinlikte yetişkinler de en az çocuklar kadar eğlendi. Etkinliğe katılan çocuklar ve yetişkinler; çuval yarışı, yumurta taşıma yarışması, bezirgan başı oyunu, halat çekme, saklambaç gibi oyunlarla gün boyu güzel ve hoş vakit geçirdiler. Etkinlik hakkında konuşan Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu 4/D sınıfı gönüllü veli temsilcisi Gül Aydık, tatili güzel bir şekilde değerlendirme amacında olduklarını bu açıdan Milli Eğitim Bakanlığının ara tatil etkinliğinin güzel bir uygulama olduğunu ifade eden Aydık, "Çocuklar gönüllerince eğlendi. Veliler de güzel bir sohbet içerisinde kaynaşmış oldular. Güzel bir etkinlik oldu. Böyle bir etkinliği Türkiye'deki bütün öğrenciler için tavsiye ediyorum. Hem çocuklar mutlu olup motivasyonları yükseliyor hem de veli öğretmen kaynaşması oluyor" dedi.

"Unuttuğumuz oyunları hatırladık"

Öğrenci velilerinden Hilal Kaçmaz, hem kendisi hem de kızının çok eğlendiğini ve çocukların ve velilerin güzel kaynaştığını belirtti. Başka bir öğrenci velisi Ayşegül Çöller de güzel bir etkinlik günü olduğunu ve bu etkinliğin bütün Türkiye'de yapılması gerektiğini söyledi. Çöller, "Unuttuğumuz oyunları hatırladık. Tekrar o günleri yaşadık. Öğretmenimize teşekkür ediyoruz bu güzel etkinlik için" diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklar da güzel bir gün geçirdiklerini ve yine bu tarz etkinlikler yapmak istediklerini ifade etti. - ORDU

Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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