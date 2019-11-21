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Ara tatilde yunus parkında izdiham yaşandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilin girmesiyle birlikte Bodrum'da bulunan yunus parkında ücretsiz olarak öğrencilere yunus gösterisi sunuldu.

21.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:21Ara tatilde yunus parkında izdiham yaşandı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez uygulanan ara tatilin girmesiyle birlikte 'da bulunan yunus parkında ücretsiz olarak öğrencilere yunus gösterisi sunuldu. 300 kişilik yunus parkına 500 öğrenci gelince izdiham oluştu.

Ara tatilin girmesiyle birlikte Bodrum'da bulunan birçok eğlence merkezi çocuklara özel programlar hazırladı. Mahallesi'nde bulunan yunus parkı ise öğrenciler için ücretsiz yunus gösterisi yaptırdı. 500 öğrenci ve aileleri yunus parkına akın etti. 300 kişilik parka 500 öğrenci ve aileleri gelince izdiham yaşandı. Çocuklar pürdikkat gösterileri izledi. Zaman zaman heyecanlanan öğrenciler yunusları yakından görmek istedi. Birbirinden ilginç hareketler yapan yunuslar çocuklar tarafından büyük beğeni topladı. Yaklaşık 1 saatlik gösteri için ve ilçelerinden de öğrenciler geldi. Yunusları ilk kez gören bazı öğrencilerin şaşkınlıkları yüzlerinden okundu. Bazı öğrenciler de telefonlarıyla fotoğraf çekme yarışına girdi.

Yunus parkının sahibi İsmet Parmak çocuklar için güzel bir etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Ara tatil nedeniyle biz de öğrencilerimize ve ailelerine değişik bir gün yaşatmak ve kültürel etkinliklere dahil olmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Çocukların sevincini ve mutluluklarını görüyorum. Bu etkinliğe destek veren herkese teşekkür ediyorum. Tamamen ücretsiz bir etkinliktir. Çocuklara güzel bir gün yaşatmaktır amacımız" ifadelerini kullandı.

Milas'tan gelen Nüket Özgen ilk defa geldiklerini belirterek, "Çok güzel bir etkinlik, mutluluk ve şaşkınlıkla izliyoruz yunusları. Burada çocuklarımızın mutlu olduklarını gözlerimizle görüyoruz. Birçok hastalıkta da rehabilitasyon olarak da tedavi edici özelliği var yunusların. Doğada olsalar bu kadar iyi bakılamaz bu balıklar" şeklinde konuştu.

Öğrenciler ise çok mutlu olduklarını belirterek, yunusları ilk kez gördüklerini ve çok beğendiklerini söylediler. - MUĞLA

milli eğitim bakanlığı, Güvercinlik, Bodrum, Muğla, Güncel

Kaynak: İHA

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