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Ara tatiller 2019 tarihleri ne zaman? MEB eğitim öğretim takvimi

Yeni eğitim öğretim döneminde okullar ara tatiller ilk defa uygulanacak. Ara tatil, her dönemde birer hafta yapılacak. Bu tatillerden biri Kasım ayında, diğeri Nisan ayında. 9 Eylül Pazartesi günü başlayan yeni dönemde yapılacak ara tatil tarihleri, sömestr tarihi haberimizde. İşte 2019-2020 dönem takvimi...

18.09.2019 08:25Ara tatiller 2019 tarihleri ne zaman? MEB eğitim öğretim takvimi

Yeni eğitim öğretim dönemi 9 Eylül Pazartesi günü başladı. MEB tarafından alınan karar ile bu sene okullarda iki ara tatil uygulanacak. Okulların açılması ile birlikte ara tatillerin tarihleri daha çok merak edilmeye başlandı. Peki, ara tatiller 2019 tarihleri ne zaman? İşte MEB tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim öğretim takvimi...

ARA TATİLLER 2019 TARİHLERİ

MEB tarafından açıklanan 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimine göre 9 Eylül'de başlayan ilk dönem, 17 Ocak 2020'de sona erecek. 2. dönem ise 3 Şubat 2020'de başlayacak, 19 Haziran 2020'de sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu sene ilk defa ara tatil uygulanacak. 9 Eylül'de açılan yeni eğitim öğretim döneminde ilk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da, ikinci ara tatil 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

MEB 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2019-2020 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2019'da başlayacak.

18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.


Eylül, MEB, Gündem, Eğitim, Güncel

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