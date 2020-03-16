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Araba çalarken yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde araba çalmaya çalıştığı iddia edilen 1 kişi, kovalama sonucunda yakalandı.

16.03.2020 14:07 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:07
Araba çalarken yakalandı
Mersin 'in Tarsus ilçesinde araba çalmaya çalıştığı iddia edilen 1 kişi, kovalama sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye, Yenice Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında şüpheli bir şahsın kendisine ait olmayan arabanın kapısını açmaya çalıştığı ve aracı çalmaya çalıştığını gördü. Bunun üzerine kaçan şahsı kovalayan ekipler, kısa sürede şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Yenice, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa

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