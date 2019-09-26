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Araba çarpan köpeği böyle kurtardılar

Araba çarpan köpeği böyle kurtardılarBURSA - Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolu üzerinde araba çarpması sonucu bacağı kırılan köpeği çalıların arasında bulup tedavi altına aldı.

26.09.2019 12:07
Araba çarpan köpeği böyle kurtardılar
BURSA - Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolu üzerinde araba çarpması sonucu bacağı kırılan köpeği çalıların arasında bulup tedavi altına aldı.
Uludağ yolu üzerinde araba çarpması neticesinde arka bacağı kırılan sokak köpeği için Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, ağaçların altına saklanan köpeğe ulaşmayı başardı. Arka sağ bacağı kırılan ve ağır yaralı olan köpeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, yaralı hayvanı sedyeye alarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Hemen ameliyata alınan köpek, yapılan başarılı operasyon ile hayata tutundu. Yetkililer, tedavi altına alınan köpeğin durumunun iyi olduğunu ve sağlığına kavuşması için gereken tüm tedavinin uygulandığını belirtti.
Araba çarpan köpeği böyle kurtardılar

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Uludağ, Araba, Genel

Kaynak: İHA

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