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Araba çarpan köpek hayata tutundu

Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Uludağ yolu üzerinde araba çarpması sonucu bacağı kırılan bir köpeği tedavi altına aldı.

26.09.2019 09:40Araba çarpan köpek hayata tutundu

Uludağ yolu üzerinde araba çarpması sonucunda arka bacağı kırılan ve ağır yararlanan sokak köpeği için Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden belediye ekipleri, ağaçların altına saklanan köpeğe ulaşmayı başardı. Arka sağ bacağı kırılan ve ağır yaralı halde yaşam mücadelesi veren köpeğe ilk müdahaleyi olay yerinde yapan ekipler, yaralı hayvanı sedyeye alarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürdü.

Hemen ameliyata alınan köpek, yapılan başarılı operasyon ile hayata tutundu. Yetkililer, tedavi altına alınan köpeğin durumunun iyi olduğunu ve eski sağlığına kavuşması için gereken tüm tedavinin uygulandığını belirtti.


Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Osmangazi Belediyesi, Uludağ, Güncel

Kaynak: Bültenler

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