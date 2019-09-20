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Araba farıyla kara avcılığı yapanlar suçüstü yakalandı

Güneysınır ilçesinde, jandarmalar araba farı ile kara avcılığı yaptığı iddia edilen 2 avcıyı yakaladı.

20.09.2019 11:10Araba farıyla kara avcılığı yapanlar suçüstü yakalandı
Güneysınır ilçesinde, jandarmalar araba farı ile kara avcılığı yaptığı iddia edilen 2 avcıyı yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Güneysınır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Habiller ve Bardaş mahalleleri arasında araba farının ışığıyla kara avcılığı yaptığı iddia edilen 2 avcıyı suçüstü yakaladı.
Avcıların belgesiz olduğunu tesbit eden jandarma ekipleri, avda kullanılan 1 otomobil ile 1 takozsuz av tüfeğine el koydu.
İki avcı hakkında 4915 sayılı kara avcılığı kanununa muhalefetten cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Güneysınır, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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