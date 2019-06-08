Araba Kazalarındaki Yaralanmaları En Aza İndirecek, Dünyanın İlk Dış Hava Yastığı Geliştirildi

Otomotiv teknolojileri üzerine çalışan ZF firması, bir ilki deneyerek araç dışına yerleştirilen hava yastığı sistemini kurdu. Bu sistem, özellikle yan taraftan çarparak geliştirilen kazalardaki yaralanmaları azaltmak amacıyla geliştirildi. Sadece Almanya
'da yaşanan yandan çarpılan kazalarda yılda 700 kişi hayatını kaybediyor.
Firma, kaza öncesinde aktif olan sistem sayesinde gerçekleşen trafik kazalarındaki yaralanmaları %40 oranında azalacağını öngörüyor. Aracın ön tamponuna yere paralel biçimde yerleştirilen hava yastığı, araç üzerindeki sensörlerle paralel bir şekilde çalışıyor. Oldukça hızlı bir şekilde aktifleşen sistem, 150 milisaniye içerisinde kaza olacağına karar veriyor ve hava yastığını aktifleştiriyor.
Sistemin senkronize bir şekilde çalışması ise birbirine bağlanmış kamera, radar ve sensörlerle gerçekleştiriliyor. Sistem, bu sayede muhtemel kazayı, kazanın etkisini ve dış hava yastığına ihtiyaç olup olmadığına karar verebiliyor.
Gelişen teknoloji sayesinde araçlarda yer alan güvenlik önemleri de giderek artıyor. Peki siz bu sistem hakkında ne düşünüyorsunuz?
Kaynak: WebTekno
Almanya
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