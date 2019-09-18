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Araba kiralarken verdikleri senetler başlarına bela oldu

Türkiye genelinde araç kiraladıktan sonra haklarında icra takibi başlatılan yüzlerce kişiden biri olan servis şoförü Yusuf Karadöl, "Zanlılar tutuklu ama başlatılan 45 bin TL'lik icrayı durduramıyoruz" dedi.

18.09.2019 12:51Araba kiralarken verdikleri senetler başlarına bela oldu
Türkiye genelinde araç kiraladıktan sonra haklarında icra takibi başlatılan yüzlerce kişiden biri olan servis şoförü Yusuf Karadöl, "Zanlılar tutuklu ama başlatılan 45 bin TL'lik icrayı durduramıyoruz" dedi.

2017 yılında sözleşmeye imza atarak özel bir araç kiralama şirketinden araç kiraladığını ve 7 gün sonra aracı teslim ettiğini anlatan Yusuf Karadöl, "Ödemeyi nakit alıyorlardı ve ben ödemeyi yaparak imza attım. Aracı bir hafta sonra teslim ettikten sonra imzaladığım senedi istedim ve bana bir senet teslim ettiler. Araçta bir sıkıntı olmadığı, trafik cezası olmadığı için senedi yırttım ve attım. Meğerse bana verdikleri senet sahte imiş ve benim imzamı taklit etmişler" diye konuştu.

Asıl senedin saklandığını ve aradan zaman geçtikten sonra üzerine 45 bin TL yazılarak icra takibine verildiğini söyleyen Yusuf Karadöl, "Suç duyurusunda bulunduk fakat icrayı durduramıyoruz. Türkiye genelinde Mustafa S., Yücel S. ve Yunus S.'nin bu yolla 600 kişiyi dolandırdıklarını öğrendik. Bu şahıslar şu anda cezaevinde ancak işlemlerini Konya Barosuna kayıtlı bir avukat yürütüyor. Bu sıkıntımıza bir çare bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yusuf Karadöl, açılan bir çok dava olduğunu ve mağdurların davayı kazansalar dahi icrayı durduramadıklarını belirterek, yetkililerden yardım talep etti. - KAYSERİ

Türkiye, Araç, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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