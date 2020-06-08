Araba partisinde sosyal mesafeli eğlence

Araba partisinde sosyal mesafeli eğlenceANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir eğlence merkezinin otoparkında, müşterilerinin yoğun talebi üzerine araba partisi düzenlendi.

08.06.2020 10:51 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:58
Araba partisinde sosyal mesafeli eğlence
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir eğlence merkezinin otoparkında, müşterilerinin yoğun talebi üzerine araba partisi düzenlendi. Türkiye'de ilk olduğu belirtilen partide eğlence severler sosyal mesafe kurallarıyla araçlarında müziğin tadını çıkardı.
İlçedeki eğlence mekanlarından birisinde, müşterilerinden gelen talep üzerine mekanın 2 bin metrekarelik otopark alanına kurulan sahnede parti düzenledi. Araçlar için özel alanlar oluşturulan mekanda koronavirüs tedbirleri alındı. Sadece 50 aracın kabul edildiği partiye 135 kişi katıldı. Eğlence severlere parti girişinde el dezenfektanı ile maske dağıtıldı. Araçları için özel belirlenen yerlere park eden katılımcıların, belirlenmiş alandan çıkmasına müsaade edilmedi. Alana kurulan sahnede mikser başına geçen DJ Mustafa Yıldız, partiye gelenleri coşturdu. Koronavirüsle ilgili görseller ve lazer şovların da olduğu partide, çeşitli kostümler giyen dansçılar partiye gelenleri eğlendirdi. Saat 21.00'de başlayan sokak partisi geceyarısı son buldu.
SADECE 50 ARAÇ ALINDI
Yaklaşık 3 ayın ardından Alanyalılarla tekrar buluşmanın keyif verici olduğunu belirten işletme sahibi Sait Alibeyoğulları, "Amacımız bu 3 aylık süreçte insanlarımızın psikolojilerini düzeltmeye katkıda bulunmak. Hem de ülke ve bölgemizin tanıtımı açısından, sosyal medyada da bir etki bulacağını düşünerek böyle bir parti düzenledik. Bu partide bir nebze olsun insanların moralini yerine getirmeye çabalıyoruz. Sosyal mesafeli, insanların araçlarında ve araçlarının yanında sosyal mesafeli eğlenebilecekleri bir parti organize ettik. Düşündüğümüzden çok fazla rezervasyon talebi geldi ancak 50 aracı kabul ettik" dedi. Araba partisinde sosyal mesafeli eğlence

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Alanya, Araba, Güncel, Haber

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