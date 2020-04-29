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Araba tamirhanesine kaçak tütün operasyonu: 1 ton tütün ele geçirildi

- (ÖZEL)Araba tamirhanesine kaçak tütün operasyonu Esenyurt'ta kaçak tütün operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken 1 ton kaçak tütüne el konuldu Esenyurt'ta kaçak tütün imal ettiği belirlenen bir adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

29.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 29.04.2020 15:54
- (ÖZEL) Araba tamirhanesine kaçak tütün operasyonu
Esenyurt'ta kaçak tütün operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken 1 ton kaçak tütüne el konuldu
İSTANBUL - Esenyurt'ta kaçak tütün imal ettiği belirlenen bir adrese polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Araba tamirhanesini, tütün imalathanesine dönüştüren 5 kişi gözaltına alınırken operasyonda bir ton tütün ve tütün yapımında kullanılan malzeme geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta bir araba tamirhanesinde kaçak nargile tütünü üretildiği yönünde ihbar üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri araba tamirhanesi görünümlü iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda polis ekipleri tamir atölyesinin arkasında bulunan odalarda nargile tütün üretildiğini tespit etti. Yapılan incelemede imalathanede hiçbir hijyen kuralına dikkat edilmeden üretim yapıldığı gözler önüne serildi. İş yeri sahibi dahil olmak üzere 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık bir ton nargile tütünü ele geçirildi. Polis ekiplerinin iş yerinde incelemeleri devam ediyor. Araba tamirhanesine kaçak tütün operasyonu: 1 ton tütün ele geçirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Araba, 3. Sayfa, Haber
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