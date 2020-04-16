Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Araban Belediyesi'den yeşillendirme seferberliği

Araban Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha yeşil bir Araban için yaptıkları çalışmalar kapsamında ilçedeki yeşil alanlarda parklarda başlattığı ağaç bakım, budama ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor.

16.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:58
Araban Belediyesi'den yeşillendirme seferberliği
Araban Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri daha yeşil bir Araban için yaptıkları çalışmalar kapsamında ilçedeki yeşil alanlarda parklarda başlattığı ağaç bakım, budama ve çim biçme çalışmalarını sürdürüyor.

Araban Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Karapınar mesire alanı, Recep Tayyip Erdoğan parkı, Gaziantep Caddesindeki orta refüjdeki palmiye ağaçları, çevre yolundaki ağaçlar ve çimler başta olmak üzere ilçedeki tüm yeşil alanlarda ve parklarda ağaç bakım, budama, çim biçme, yabani ot temizliği, park bakım ve revize çalışmaları ile birlikte kamu kurumlarının bahçelerindeki ağaçların budanması ve çimlerin biçilmesi kontrollü olarak gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında, halkın ortak kullanımına açık tüm alanları temiz, sağlıklı ve bakımlı hale getirmek için çalışmalarını sürdüren ekipler bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçenin birçok noktasında başlattığı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatları doğrultusunda ilçedeki tüm parklar ve yeşil alanlarda başlatılan bakım çalışmaları aralıksız sürüyor. Kış mevsiminin bittiği bahar mevsiminin girişiyle birlikte yeşil alanlardaki bakımlar sayesinde ağaçlar güzelleşirken yaz mevsimi için daha gürleşmesi sağlanıyor.

Yapılan çalışmalar hakkında gazetecilere bilgi veren Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte belediyemizin sorumluluğundaki tüm parklarda ekiplerimizle başlattığımız bakım çalışmalarımız kapsamında ağaçların budanması ve yeşil alanlardaki çimlerin biçilmesi çalışmalarımızı aralıksız sürdürerek daha yeşil Araban için bahar bakım çalışmamızı özenle yapıyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Karapınar, Gaziantep, Araban, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Artış var Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin açıklama: Artış var
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Türkiye, ’koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde’ kendine son sıralarda yer buldu Haberler
Türkiye, "koronavirüse karşı en güvenli ülkeler listesinde" kendine son sıralarda yer buldu
Haberler ›› Güncel ››Araban Belediyesi'den yeşillendirme seferberliği - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:36: Freni boşalan kamyon duara çarptı, sürücü öldü - Haber 13:36: Gercüş'te konoravirüs tedbirleri - Haber 13:36: Tekirdağ'dan kısa kısa - Haber 13:36: RUMELİSİAD üyeleri sağlık sektörü için 200 bin lira bağışta bulundu - Haber 13:35: Çin'in Suriye'ye gönderdiği iki kolilik test kiti yardımı alay konusu oldu - Haber 13:09: İBB'ye bağlı taşeron firmada çalışan işçiler, 1 yıldır maaş alamadıkları gerekçesiyle Saraçhane'de eylem yaptı - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı - Magazin 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor - Ekonomi 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti - Ekonomi 08:06: Dorukhan Toköz, sözleşmesini tek taraflı feshettiğini Beşiktaş'a bildirdi - Spor