Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Araban Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Güncel

Araban Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Araban Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

20.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:24
Araban Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
Araban Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatı ile belediye bünyesinde kurulan ve her ekipte bir kişinin dezenfekte ilaçlaması yaptığı 5 özel ekip, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde sağlık ocakları ve camileri ilaçladı.
Başkan Hasan Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, ileriki günlerde de ilçe merkezi ve kırsal mahallerdeki iş yerleri ve ikametlerde dezenfekte çalışmalarına devam edeceklerini belirterek, "Tüm kamu kurumlarının hizmet binaları, belediye hizmet binası, halkın yoğun olarak kullandığı parklar, hastane ve sağlık ocakları, kütüphane, 112 Acil İstasyonu, camiler, sosyal tesisler, spor salonları, halı sahalar, dolmuş durağı ve toplu taşımacılık yapan dolmuşlar, cadde ve sokaklar, rögarlar, çöp konteynerleri ve çevresinde dezenfektan ilaçları ile dezenfekte çalışmaları yaptık. Bugün de ilçemize bağlı kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımıza sağlık hizmeti veren sağlık ocakları, sağlık evleri ve camilerde dezenfekte çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler : Hasan Doğru, Araban, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı’nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir hakimin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Tokat’taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı Güncel
Tokat'taki bir market zinciri koronavirüs için şeffaf branda ile önlem aldı
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Güncel
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Loading