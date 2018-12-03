Araban'da Antep Fıstığı Üretiminin Artırılması Hedefleniyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:50



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:50

Gaziantep'in Araban ilçesinde antep fıstığı üretiminin artırılması amacıyla yeni bahçeler kuruluyor.Pamuk, sarımsak, karpuz, kavun, mısır, bakliyat ve hububat üretiminin yapıldığı ilçede istediği verimi alamayan çiftçiler, antep fıstığı üretiminde etkinliğini artırmayı hedefliyor.Kırsal Mahallesi Muhtarı ve çiftçi Sıddık Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımda bu yıl istedikleri geliri elde edemediklerini söyledi.Araban Ovası'nda tarlalarına yeni antep fıstığı bahçeleri tesis ettiklerini ve üretime başladıklarını dile getiren Turan, "Benim gibi kuru tarım yapan çiftçiarkadaşlarımın çoğu da tarlalarına antep fıstığı dikimi yapıyor." dedi.Araban İlçe Tarım veOrman Müdürlüğü yetkilileri de ilçede geçen yıl bin 50dönüm alanda antep fıstığı fidanı dikimi gerçekleştirildiğini ve tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından yaklaşık bin ila 2 bin dönüm alanda üretim elde edilmesini tahminettiklerini aktardı.