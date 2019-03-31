Araban'da aşırı yağışlar sele neden oldu... 2 kişi sele kapılarak kayboldu

Araban
'da aşırı yağışlar sele neden oldu... 2 kişi sele kapılarak kaybolduAraban'da sele kapılarak kaybolan 2 kişinin arama çalışmaları sürüyor
GAZİANTEP - Araban ilçesinde aşırı sağanak yağışlardan oluşan sele kapılan otomobildeki iki kişi sele kapılarak kayboldu. Edinilen bilgiye göre, Araban ilçesi K1 Tipi Kapalı Cezaevinde infaz koruma memuru Hanifi Keser ve Araban ilçesinde kuyumculuk yapan Zahir Gözüaçık 02 AL 564 plakalı otomobil ile birlikte yakınlarının yaşadığı ilçeye bağlı Yukarı Karavaiz kırsal mahallesine giderken sel suların akapıldı. Çat
Çayı'nın taşması sonucu otomobil ile sulara kapılan Hanifi Keser ve Zahir Gözüaçık, geceden itibaren sürdürülen arama çalışmalarında bulunamadı. İlçe Jandarma Komutanlığı arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra, AFAD
, helikopter ve dronla yapılan aramalara rağmen henüz bulunamadı. Arama çalışmalarında sulara kapılan otomobil bulunurken, sel sularında kaybolan Hanifi Keser ile Zahir Gözüaçık'ı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Araban, 3. Sayfa
Kaynak: İHA