Araban'da başarılı öğrencilere ayakkabı ve bot hediye edildi

Gaziantep
'in Araban
ilçesinde başarılı öğrencilere bot ve ayakkabı armağan edildi.
Cumhuriyet Savcısı Sefer Açıkyürek tarafından başarılı öğrencilerin motivasyonunu artırmak için başlattığı çalışma kapsamında 64 çift ayakkabı ve bot temin edildi.
ArabanAdliyesi'nde görev yapan Savcı Açıkyürek, ilçeye bağlıAkbudak kırsal mahallesindeki Akbudak İlkokulu ve Akbudak Ortaokulu'ndaki başarılı öğrencilere ayakkabıve bot hediye etti.
SavcıAçıkyürek, sınıfları ziyaretinde öğrencilerehitaben yaptığı konuşmada, başarılar dilediği öğrencileri Araban Adliyesi'ndekimakamına çay içmeye davet etti.