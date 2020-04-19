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Araban'da belediyeden dezenfekte ve peyzaj çalışması

Araban Belediyesi, ilçedeki dezenfekte ve peyzaj düzenleme ve bakım çalışmalarına devam ediyor.

19.04.2020 11:48 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:54
Araban'da belediyeden dezenfekte ve peyzaj çalışması
Araban Belediyesi, ilçedeki dezenfekte ve peyzaj düzenleme ve bakım çalışmalarına devam ediyor.
Belediye Başkanı Hasan Doğru, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbir çalışmaları kapsamında, ilçe merkezi, kırsal mahalleler ve mezralarda başlattıkları dezenfekte uygulamalarında, insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü onaylı ürünler kullandıklarını ifade etti.
Doğru, bir yandan da Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki yeşil alanlarda, parklarda başlattıkları ağaç bakım, budama ve çim biçme çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Hasan Doğru, Araban, Güncel
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