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Araban'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Araban ilçesindeki cadde ve sokaklar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.

Araban'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
06.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:08
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Araban ilçesindeki cadde ve sokaklar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, dezenfekte çalışması için sosyal medya hesabından Gaziantep Büyükşehir
Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.
Doğru, mesajında, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'in
başlatmış olduğu 'Gaziantep Evim Temizlik Geleneğim' hijyen seferberliği ilçemizde devam ediyor. İlçem adına kendilerine teşekkür ederim'." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Araban, Güncel, Haber

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