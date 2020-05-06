Araban'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Araban ilçesindeki cadde ve sokaklar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte edildi.
06.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:08
Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, dezenfekte çalışması için sosyal medya hesabından Gaziantep BüyükşehirBelediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.
Doğru, mesajında, "Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin'inbaşlatmış olduğu 'Gaziantep Evim Temizlik Geleneğim' hijyen seferberliği ilçemizde devam ediyor. İlçem adına kendilerine teşekkür ederim'." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
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