Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Araban'da caddeler sessizliğe büründü

Korona virüs tedbirleri kapsamından İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinin 2 gün süreyle sokağa çıkmasının ardından Gaziantep'in Araban ilçesi adeta sessizliğe büründü.

11.04.2020 10:49 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:49
Araban'da caddeler sessizliğe büründü
Korona virüs tedbirleri kapsamından İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinin 2 gün süreyle sokağa çıkmasının ardından Gaziantep 'in Araban ilçesi adeta sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığınca 2 gün süreyle getirilen sokağa çıkma yasağı getirilmesi ile birlikte, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Değerli Arabanlılar, bu gece 00.00 ile pazar gece 00.00 saatleri arasında tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Önemle duyurulur" açıklamasını yapmasının ardından vatandaşlar gece ilçedeki tüm cadde ve sokakları boşaltarak sokağa çıkma yasağına uydu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Gaziantep, Araban, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Meteoroloji’den 8 kente sağanak yağış uyarısı Haberler
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti Haberler
Salgınla topyekün mücadele ettiğimiz bu günlerde hastanede çekilen video pes dedirtti
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz Haberler
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz büyükşehir değiliz
Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı
Haberler ›› Güncel ››Araban'da caddeler sessizliğe büründü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:20: Adana'da Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişi güçlükle yakalandı - Haber 12:19: Motosikletli fırıncı, kapı kapı dolaşıp vatandaşa ekmek dağıtıyor - Haber 12:19: SULTANAHMET MEYDANI BOŞ KALDI-2 - Haber 12:19: Çeşmeliler evlerine kapandı - Haber 12:19: 2 kişinin korona virüslü çıktığı site izolasyon altına alındı - Haber 11:29: Sokağa çıkma yasağına rağmen fuhuş pazarlığı yapan kadın, böyle görüntülendi - Haberler 11:09: Son dakika: Sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı - Haber 09:51: Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi - Haberler