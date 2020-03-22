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Araban'da evde kalın çağrısı

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından yaşlılara evden çıkmamaları için çağrıda bulundu.

22.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:26
Araban'da evde kalın çağrısı
Gaziantep 'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından yaşlılara evden çıkmamaları için çağrıda bulundu.

Araban Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başımızın tacı değerli Yaşlılarımız; Bizim için çok değerlisiniz. Sağlığınız için evlerinizden ayrılmayınız". Biz sizlerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. 112-155-156 hatlarımız ayrıca Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı telefonumuz 0342 611 2449 sizlerin hizmetindedir. Araban ilçe merkezi ve kırsalında yaşayan yaşlıların evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda hassas davranmalıdır" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep, Araban, Güncel

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