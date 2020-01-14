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Araban'da "Gezgin Okullar" projesi

Gaziantep'in Araban ilçesinde öğrenciler, Araban Kaymakamlığının hayat geçirdiği "Gezgin Okullar" projesiyle okumaya devam ediyor.

14.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 14.01.2020 09:42Araban'da
'in ilçesinde
öğrenciler, Araban Kaymakamlığının hayat geçirdiği "Gezgin Okullar" projesiyle okumaya devam
ediyor.
Proje kapsamında ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri, gezerek kitap okumayı sürdürüyor.
İlçe merkezi ve kırsalındaki ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören
öğrenciler hafta sonlarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis
edilen otobüsle Gaziantep'in tarihi yerlerini gezerken bir yandan da kitap okuyor.
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sağladığı otobüsler aracılığıyla öğrencilerin Gaziantep'in tarihi ve kültürel yerlerini gezerek kitap okuduğunu, çocukların bu şekilde okumayı sevmelerini sağladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz bu hafta Gaziantep
Kalesi ve müzeleri gezdi. Öğrencilerin bu mekanlarda kitap
okuyarak okumayı sevmeleri sağlanıyor. Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e katkılarından dolayı teşekkür ederim." dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Araban, Güncel

Kaynak: AA

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