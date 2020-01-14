Araban'da "Gezgin Okullar" projesi

Gaziantep
'in Araban
ilçesindeöğrenciler, Araban Kaymakamlığının hayat geçirdiği "Gezgin Okullar" projesiyle okumaya devamediyor.
Proje kapsamında ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri, gezerek kitap okumayı sürdürüyor.
İlçe merkezi ve kırsalındaki ilkokul ve ortaokullarda öğrenim görenöğrenciler hafta sonlarında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsisedilen otobüsle Gaziantep'in tarihi yerlerini gezerken bir yandan da kitap okuyor.
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin sağladığı otobüsler aracılığıyla öğrencilerin Gaziantep'in tarihi ve kültürel yerlerini gezerek kitap okuduğunu, çocukların bu şekilde okumayı sevmelerini sağladıklarını belirterek, "Öğrencilerimiz bu hafta GaziantepKalesi ve müzeleri gezdi. Öğrencilerin bu mekanlarda kitapokuyarak okumayı sevmeleri sağlanıyor. GaziantepBüyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e katkılarından dolayı teşekkür ederim." dedi.