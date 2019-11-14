Haberler » Güncel » Araban'da halk eğitim kurslarına ilgi - Haber

Araban'da halk eğitim kurslarına ilgi

Gaziantep'in Araban ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün (HEM) ilçe kırsalında açtığı giysi tadilatı ve makine nakışı kursu genç kızlar ve annelerinden ilgi görüyor.

14.11.2019 12:02 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:06Araban'da halk eğitim kurslarına ilgi
'in ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün (HEM) ilçe kırsalında açtığı giysi tadilatı ve makine nakışı kursu genç kızlar ve annelerinden ilgi görüyor.
Kurum tarafından ilçe kırsalında açılan 11 kurs ilgi görüyor. Eğitimlere 170 kursiyer katılıyor.
İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurslarda kızların çeyizliklerini hazırladığını, annelerin de eski giysilerini tamir ettiğini ifade etti.
Kurt, bu kursların yanı sıra Kur'an-ı Kerim, ebru, okuma yazma, bilgisayar işletmeciliği, katı yakıt kalorifer ateşleyiciliği, Hereke ipek halı, sedefçilik, 3-6 yaş oyun adası, voleybol, çim hokeyi ve tekvando gibi alanlarda toplamda 470 kursiyere eğitim verildiğini kaydetti.
Kırsalda tarla ve bağ-bahçe işlerinin kışın yaklaşması dolayısıyla azaldığını belirten Kurt, yöre halkının kursa gelip zamanlarını değerlendirmesini istedi, kursların açılması için emek verenlere teşekkür etti.

Halk Eğitimi Merkezi, Gaziantep, Araban, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:30 Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü
13:30 Manisa'da bebek cesedi bulundu
13:24 KBÜ, senato toplantısını Tokat'ta yaptı
13:28 Diyarbakır annelerinden şehitliğe ziyaret
13:27 Alman medyasından Erdoğan'a övgü: Beyaz Saray'daki görüşmede dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı gibiydi
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:34 Gaziantep'te HDP'ye şafak vakti 500 PÖH operasyon düzenledi
12:18 Arabasını çalıp polisten kaçan kardeşine isyan etti: Kardeşim çalacağına arabamı yaksalardı
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
11:46 Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da görüşürken Pentagon'dan F-35 açıklaması geldi: Türkiye 2020'de programdan çıkacak
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:30:48