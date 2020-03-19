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Araban'da Hıfzıssıhha Kurulu toplandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.

19.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:36
Araban'da Hıfzıssıhha Kurulu toplandı
Gaziantep 'in Araban ilçesinde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplandı.
Toplantı, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun başkanlığında, Belediye Başkanı Hasan Doğru, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Tay ve diğer üyelerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, kaymakamlığın hizmet verdiği Hükümet Konağı, emniyet ve jandarma birimleri, okullar ile merkez ve taşra birimlerde gerekli koruma ve hijyen tedbirlerinin alınması, dezenfeksiyon ve temizlik işlemlerinin düzenli olarak yapılması kararlaştırıldı.
Toplantı koronavirüse yönelik diğer tedbirlerin de kararlaştırılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Hasan Doğru, Gaziantep, Araban, Güncel

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