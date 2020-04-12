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Araban'da ihtiyaç sahibine ekmek ve gıda

Araban ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahibi vatandaşları kapı kapı ziyaret ederek ücretsiz ekmek ve gıda kolilerini evlerine teslim ediyor.

12.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:45
Araban'da ihtiyaç sahibine ekmek ve gıda
Araban ilçesinde, Vefa Sosyal Destek Grubu ihtiyaç sahibi vatandaşları kapı kapı ziyaret ederek ücretsiz ekmek ve gıda kolilerini evlerine teslim ediyor.

Gaziantep 'in Araban ilçesinde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi uyarınca uygulanan sokağa çıkma yasağında Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince her eve ücretsiz ekmek dağıtımına Pazar günü de devam edildi. Ekipler tarafından vatandaşlara yaklaşık 15 bin ücretsiz ekmek ve 500 gıda kolisi dağıtımı yapıldı. Araban ilçesi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda dosyası bulunan ve bin TL yardımdan yararlanamayan tüm vatandaşlara gıda kolisi dağıtımı yapılacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Araban, Güncel
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