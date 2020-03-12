Araban'da İstiklal Marşının kabulü programı düzenlendi
Gaziantep'in Araban ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü münasebeti ile program düzenlendi.
12.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:47
Gaziantep 'in Araban ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü münasebeti ile program düzenlendi.
Şerif Peri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlen program Araban Özel İdare Kongre ve Sergi Salonunda yapıldı. Günün anlamına ilişkin konuşmayı yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ertürk Erhan Er'in ardından devam eden program, öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden parçaların okunmasıyla devam etti.
Program ilçedeki tüm okulların öğrencileri tarafından okunan İstiklal Marşının videosunun izlenmesi, öğrencilerin oluşturduğu koro çalışması dinletisi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu. - GAZİANTEP
Şerif Peri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlen program Araban Özel İdare Kongre ve Sergi Salonunda yapıldı. Günün anlamına ilişkin konuşmayı yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Ertürk Erhan Er'in ardından devam eden program, öğrenciler tarafından Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinden parçaların okunmasıyla devam etti.
Program ilçedeki tüm okulların öğrencileri tarafından okunan İstiklal Marşının videosunun izlenmesi, öğrencilerin oluşturduğu koro çalışması dinletisi ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son buldu. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Etiketler : Anadolu Lisesi, Gaziantep, Araban, Güncel
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