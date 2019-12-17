Haberler » Güncel » Araban'da 'İyilik ve merhamet temsilcileri' faaliyetlerine başladı - Haber

Araban'da "İyilik ve merhamet temsilcileri" faaliyetlerine başladı

Gaziantep'in Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun talimatı ile hayata geçirilen "İyilik ve Merhamet Kulübü" projesi kapsamında iyilik temsilcisi öğrenciler ve öğretmenler faaliyetlerine başladı.

17.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 17.12.2019 14:40Araban'da
'in Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun talimatı ile hayata geçirilen "İyilik ve Merhamet Kulübü" projesi kapsamında iyilik temsilcisi öğrenciler ve öğretmenler faaliyetlerine başladı.
İyilik sever ve merhamet sahibi insanlar oluşturmak amacıyla başlatılan İyilik ve Merhamet Kulübü'nün öğrenci ve öğretmenlerden oluşan temsilcileri, ilk olarak Kaymakam Abdulhamit Mutlu'yu makamında ziyaret etti.
Kaymakam Mutlu, ikramda bulunduğu öğrenci ve öğretmenler ile Araban Konağı girişine İyilik ve Merhamet Kulübü'nün afişini asarak, iyilik ve merhamet dolu yüreklere sahip oldukları için teşekkür etti.
Kulüp üyeleri daha sonra, ilçedeki tüm kamu kurumlarını tek tek ziyaret ederek kurumlarda çalışan personelleri hem İyilik ve Merhamet Kulübü'ne üye yaptılar, hem de ayda en az iki iyilik yapma sözü aldılar.
Gazetecilere projeyi anlatan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, projenin iyilik ve merhamet temsilcileri öğrencileri ve öğretmenlerinin ilçede görev yapan kamu personelinden, her ay bir maddi, bir manevi iyilik yapma sözü aldığını söyledi.
Mutlu, "Çocuklarımız ile beraber yapılan maddi iyiliklerle yetim, öksüz ve fakir çocuklarımızın ihtiyaçları karşılanacak. Manevi iyilikler yaparak daha güzel insanların yaşadığı bir Araban'da yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep, Hükümet, Araban, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:12 Çiftlikköy'de gönüllü gençler fidan dikti - Haber
15:12 Almanya'da 12 binden fazla şiddet yanlısı aşırı sağcı bulunuyor - Haber
15:12 Kayseri'de Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Toplantısı yapıldı - Haber
15:08 Edremit Belediyesinden saç kesim hizmeti - Haber
15:06 Taban: "Gerekirse alternatif ulaşım sistemi kurarım" - Haber
14:02 İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
10:40 Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı - Haber
17.12.2019 15:14:08