Araban'da kolluk personeli yaya nöbeti tuttu

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ilçesinde, kolluk personeli yaya nöbeti tuttu.
İçişleri Bakanlığının, ülkegenelinde eş zamanlı olarak başlattığı "'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında, ilçedeki kolluk personeli, ilçemerkezindeki Gaziantep
Caddesinde iki saat yaya nöbetituttu.
Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü ÖmerKarayılan, Jandarma
Komutanı Jandarma Teğmen Sinan Erşahin, İlçeEmniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, komiser yardımcısı Ömer Ayabak da destek verdi.
Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kırsal mahalle yollarında da sürücülere ve yayalara broşür dağıttı.