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Araban'da konvoylu 23 Nisan kutlamaları

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoy ile kutlandı.

23.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:21
Araban'da konvoylu 23 Nisan kutlamaları
Gaziantep'in Araban ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoy ile kutlandı.

Bu yıl Korona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk Bayramı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan'ın Hükumet Konağı Bahçesindeki Atatürk Anıtına sade çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun talimatı üzerine İlçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı ve kurum amirlerinin araçları Türk Bayraklarıyla donatılarak ilçe merkezindeki tüm cadde ve sokaklar siren ve korna çalarak konvoy halinde tur attı.

Sabah saatlerinde başlayan ve saat 14: 00'a kadar süren konvoy turu sırasında vatandaşlarda evlerinin balkonlarından Kaymakam Mutlu ve konvoya alkışlarla destek verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: 23 Nisan, Araban, Güncel , Haber
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