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Araban'da korona virüs tedbirleri aralıksız devam ediyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde, yeni tip korona virüs (kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ilçe giriş-çıkışlarında ateş ölçüm uygulaması devam ediliyor.

02.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:51
Araban'da korona virüs tedbirleri aralıksız devam ediyor
Gaziantep 'in Araban ilçesinde, yeni tip korona virüs (kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ilçe giriş-çıkışlarında ateş ölçüm uygulaması devam ediliyor.

Jandarma ve polis trafik ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü uygulamada durdurulan sürücülerin ateşleri sağlık ekipleri tarafından ölçülüyor. Emniyet güçleri ise yolculuk izinleri olup olmadığını kontrol ediyor.

Öte yandan Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu uygulama noktasını gelerek yürütülen çalışmaları denetledi - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Jandarma, Araban, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Araban'da korona virüs tedbirleri aralıksız devam ediyor - Haberler

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