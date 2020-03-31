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Araban'da koronavirüs tedbirleri

Araban ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam edildi.

31.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:30
Araban'da koronavirüs tedbirleri
Araban ilçesinde yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarına devam edildi.
İlçe merkezindeki kamu kurumları, sağlık kuruluşları, camiler, işyerleri, evler, cadde ve sokaklarda başlattığı dezenfekte çalışmalarını tamamlayan ekipler, ilçe merkezine uzak mahallelerde de çalışmalara başladı.
Belediye Başkanı Hasan Doğru, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgınının Araban'a da sıçramasını önlemek amacıyla belediye olarak sıkı önlemler aldıklarını ifade etti.
İlçeye bağlı 40 kırsal mahallenin ve 4 mezranın bulunduğunu aktaran Doğru, "Dezenfekte yapılmayan hiçbir hane ve işyeri bırakmayacağız. Arabanlı hemşehrilerimi bu zorlu süreçte daha duyarlı davranarak kendi sağlıkları ve yakınlarının sağlığı için evde kalmalarını rica ediyorum." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Araban, Güncel
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