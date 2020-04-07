Araban'da koronavirüs tedbirleri
Araban Belediyesi girişinde 112 Acil Servis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye personeli ve vatandaşların ateşlerini ölçtü.
07.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:49
Belediye Başkanı Hasan Doğru, başkan yardımcıları, tüm personeller ve vatandaşların tek tek ateşini ölçen ekipler, vatandaşlardan sosyal mesafe kuralına uygun şekilde sıraya girmesini istedi.
Ölçümlerde ateşi yüksek personele ve vatandaşa rastlanmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
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