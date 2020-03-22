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Araban'da koronavürüsle ilgili bilgilendirmeleri Kaymakamlık yapacak

Araban Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, koronovirüsle alakalı bilgilendirmeleri kaymakamlık internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıklarını bildirdi.

22.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:48
Araban'da koronavürüsle ilgili bilgilendirmeleri Kaymakamlık yapacak
Araban Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, koronovirüsle alakalı bilgilendirmeleri kaymakamlık internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptıklarını bildirdi.
Kaymakam Mutlu, yaptığı açıklamasında, bu süreçte halkı yanlış bilgilendiren kişiler hakkında işlem yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"İlçe hıfzıssıhha kurulu bu süreçte karar almakta olup alınan kararları vatandaşlarımızın dikkatle takip etmesi ve uygulaması önem arz etmektedir. Olumsuz bir olay yaşanmadan tedbirli olmanızı ve evde kalmanızı rica ediyoruz. Arabanlı vatandaşlarımızın dikkatine, koronavirüsle ilgili tüm açıklamalar ve bilgilendirmeler Araban Kaymakamlığı internet adresinden ve sosyal medya hesaplarından yapılmaktadır."

Kaynak: AA

Etiketler : Araban, Güncel

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