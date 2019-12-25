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Araban'da Kurtuluş koşusu

Araban ilçesinde, 22 Aralık Sarıkamış Şehitlerini anma ve 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve koşu düzenlendi.

25.12.2019 13:37 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:42 Araban'da Kurtuluş koşusu
ilçesinde, 22 Şehitlerini anma ve 25 Aralık 'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve koşu düzenlendi.

Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Araban Gençlik ve İlçe Müdürlüğü tarafından Yürüyüş ve Gazi Koşusu düzenlendi. Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ilçe girişinde başlayarak ve Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde biten bir kilometrelik yürüyüşe, ilçedeki tüm okullarda eğitim-öğretim gören öğrenciler, öğretmenler, okul idarecileri, kurum amirleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sonunda, Araban Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve ilçe girişinde başlayarak Recep Tayyip Erdoğan Parkı önünde tamamlanan bir kilometrelik 6 kategoride yapılan Gazi Koşusuna 150 öğrenci yer aldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Sarıkamış, Aralık, Araban, Güncel

Kaynak: İHA

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