Araban'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Gaziantep
'in Araban
ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen "Peygamberimiz ve Aile" temalı programa ilgi yoğundu.
Araban Kaymakamlığı Kongre ve Sergi Salonu'nda düzenlenen programda, Köklüce Cami imam hatibi Hacı Yusufoğlu, Kur'an-ı Kerim tilaveti sundu.
İlçe Müftüsü Hasan Kiraz'ın açılış konuşmasının ardından şiirler okundu, yatılı kız Kur'an kursu öğrencileri, ilahi dinletisi gerçekleştirdi.
Daha sonra eğitimci Muzaffer Ceylan, konferans verdi.
Programa, Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Teğmen Sinan Erşahin, İlçe Emniyet Amir Vekili Mahmut Şakir Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan, AK Parti İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.