Araban'da Öğretmenler Günü

24 Kasım 2018 Cumartesi 13:18



24 Kasım 2018 Cumartesi 13:18

24 Kasım Öğretmenler Günü, Araban ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.Gaziantep'in Araban ilçesi Hükümet konağı bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenk bırakma ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti. Araban İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan tarafından Atatürk anıtına bırakıldı. Çelenk sunumunun ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Karayılan'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından tören son buldu.Törene okul müdürleri, öğrenciler daire amirleri ve CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı katıldı. - GAZİANTEP