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Araban'da önce yaya görselli çizgi çalışması başlatıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Araban ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için 81 ilde başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Araban ilçe merkezinde ilk uygulamayı hayata geçirmek için çalışma başlattı.

07.08.2019 16:00 Araban'da önce yaya görselli çizgi çalışması başlatıldı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Araban ilçesinde, İçişleri Bakanlığı'nın trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek için 81 ilde başlattığı 'Önce Yaya' projesi kapsamında Araban ilçe merkezinde ilk uygulamayı hayata geçirmek için çalışma başlattı.

Araban İlçe Emniyet Amirliği'nin talebi üzerine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ilçe merkezinde araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Gaziantep Caddesi'nde yaya geçidi çizgilerini ve 'Önce Yaya' görsellerini çizerek ilk uygulamayı gerçekleştirdi. Ekipler, yaya geçitlerine sürücülerin görebileceği şekilde 'önce yaya' görselleri ile birlikte çizgi çalışması başlattı. Çalışma Akbudak ve Besni Caddeleri'nde de tamamlandığında sürücülerin, yaya geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabilmesi ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak. Çalışmalar tamamlandığında uyarılara uymayan sürücülere ceza yazılacağı bildirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı, Gaziantep, Araban, Güncel

Kaynak: İHA

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