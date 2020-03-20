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Araban'da sağlık kuruluşları ve camiler dezenfekte ediliyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatı ile kurulan özel ekipler tarafından ilçedeki tüm sağlık kuruluşları ve camiler, korona virüs salgınına karşı dezenfekte ediliyorAraban Belediyesi bünyesinde kurulan 5 özel ekip tarafından ilçe merkezi ve ilçe...

20.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:50
Araban'da sağlık kuruluşları ve camiler dezenfekte ediliyor
Gaziantep 'in Araban ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatı ile kurulan özel ekipler tarafından ilçedeki tüm sağlık kuruluşları ve camiler, korona virüs salgınına karşı dezenfekte ediliyor

Araban Belediyesi bünyesinde kurulan 5 özel ekip tarafından ilçe merkezi ve ilçe kırsalındaki mahallerde hizmet veren sağlık kuruluşları ve camiler korona ile mücadele kapsamında insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünlerle dezenfekte ediliyor.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, dezenfekte çalışmaları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, "Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz 5 özel ekip ile ilçemize bağlı Elif, Akbudak, Yukarı Karavaiz, Fakılı, Taşdeğirmen ve Fısyıklıdağ kırsal mahalleleri olmak üzere toplam 6 kırsal mahallede vatandaşlara hizmet veren sağlık ocağı ve sağlık evleri ile camilerde, yeni tip koronavirüs KOVİD-19 ile başlattığımız dezenfekte çalışmalarımız tamamlandı. Önümüzdeki günlerde de ilçe merkezi ve kırsal mahallerimizdeki esnaflar ve hanelerde özel ekibimizle dezenfekte çalışmalarına devam edeceğiz. Araban Belediyesi olarak virüsün ülkemizde ilk görüldüğü günden bugüne kadar aralıksız olarak sürdürdüğümüz yeni tip korona virüs KOVİT-19'ün ilçemizde de yayılmaması için başlattığımız dezenfekte uygulamamızda ki ilaçlamalarda insan sağlığına zarar vermeyen Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ürünler kullanmaktayız" dedi.

İlçede toplu olarak kullanılan yerlerde de dezenfekte çalışmalarının tamamlandığını da anlatan Başkan Doğru, "Araban Belediyesi olarak halkımızın sağlığı için sorumluluk bilinciyle hareket diyoruz.Türkiye'deki vaka sayısının her geçen gün arttığı yeni tip korona virüs KOVİD-19 ile mücadelede dezenfekte çalışmalarımız yoğun şekilde devam ettiriyoruz. 15 Mart günü ilçe merkezindeki kamu hizmeti veren tüm kamu kurumlarının hizmet binaları, belediye hizmet binası, halkın yoğun olarak kullandığı parklar, hastane ve sağlık ocakları, kütüphane, 112 acil, camiler, sosyal tesisler, spor salonları, halı sahalar, dolmuş durağı ve toplu taşımacılık yapan dolmuşlar, cadde ve sokaklar, kanalizasyon rögarları, çöp konteynerleri ve çevresinde dezenfektan ilaçları ile dezenfekte çalışmaları yaptık. Bugün de ilçemize bağlı kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımıza sağlık hizmeti veren sağlık ocakları, sağlık evleri ve camilerde dezenfekte çalışmalarımızı tamamladık. Virüs salgının ülkemizdeki ilk belirlendiği gün Araban Belediyesi olarak başlattığımız hijyen seferberliği kapsamında belediye olarak her an koronavirüs tehdidine karşı teyakkuz halindeyiz. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın temas kurduğu ve hizmet aldığı tüm kamu kurumlarını ve işletmeleri de virüs riskine karşı titiz bir şekilde dezenfekte çalışmalarımız aralıksız olarak devam etmektedir. Ayrıca, ekiplerimizce vatandaşlarımıza korana virüs salgınıyla ilgili gerekli uyarılar da yapılıyor. Vatandaşlarımıza hizmet etmekle mükellefiz. Bu mükellefiyeti de en iyi şekilde yerine getirmeye çabalıyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan ise vatandaşlar da belediyenin hijyen ve dezenfekte çalışmaları nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, alınan tedbirler nedeniyle Başkan Doğru'ya teşekkür etti. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Hasan Doğru, Gaziantep, Araban, Güncel

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