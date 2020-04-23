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Araban'da sosyal market açıldı

Araban Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapmak için Sosyal Market açtı.

23.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:50
Araban'da sosyal market açıldı
Araban Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapmak için Sosyal Market açtı.
Yeşilova Mahallesinde 500 metrekarelik alanda açılan Sosyal Market'te ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları yapılmaya başlandı.
Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan yardım alan yaklaşık 3 bin ihtiyaç sahibi aileden her ay yaklaşık 500 ila 750 civarındaki aile marketten yararlanacak.
Kaymakam Abdulhamit Mutlu, açılışta gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelerin ferah bir mekanda gönül rahatlığıyla alışveriş yapma imkanı bulacağını söyledi.
Tarım Kredi Kooperatifi ve Torku Kooperatifine ait ürünlerin hiç bir kar gözetmeden markette vatandaşlara sunulacağını aktaran Mutlu, vatandaşlar için çok önemli bir merkezi hizmete kazandırdıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Yeşilova, Araban, Güncel, Haber
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