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Araban'da yaşlı vatandaşların evleri dezenfekte edildi

Gaziantep'in Araban ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşlı vatandaşların evlerini dezenfekte edildi ve gıda, kolonya, maske yardımında bulundu.

19.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:38
Araban'da yaşlı vatandaşların evleri dezenfekte edildi
Gaziantep 'in Araban ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yaşlı vatandaşların evlerini dezenfekte edildi ve gıda, kolonya, maske yardımında bulundu.
Araban Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklama göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ilçede yaşayan yaşlılara Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğünce 65 yaş üstü yaşlılara gıda kolisi, kolonya, maske dağıtımına başlandı.
Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun talimatıyla "Virüse Karşı Yaşlılarımızın Yanındayız" sloganıyla harekete geçen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri, yaşlı vatandaşların evleri dezenfekte edildi ve gıda, kolonya, dağıtımı gerçekleştirildi.
Yaşlılar ise koronavirüs tedbir çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek, Kaymakam Mutlu'ya teşekkür etti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep, Araban, Güncel

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