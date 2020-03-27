Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Araban'da yaşlıların maaşları evlerine getirilecek

Gaziantep'in Araban ilçesinde korona virüs mücaledesi kapsamında alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların maaşlarının evlerine kadar götürülmesi kararına varıldı.

27.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:42
Araban'da yaşlıların maaşları evlerine getirilecek
Gaziantep 'in Araban ilçesinde korona virüs mücaledesi kapsamında alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü yaşlıların maaşlarının evlerine kadar götürülmesi kararına varıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamid Mutlu, kaymakamlığın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki 65 yaş ve üzeri olup maaş çekemeyen yaşlılarımızın işlemlerini yapmak üzere personeller görevlendirdik. Yaşlılarımızın evinden çıkmasına gerek kalmadan resmi olarak görevlendirilen personellerimiz aracılığıyla maaşlarını temin edebilecekler. Bu doğrultuda Araban Sosyal Hizmet Merkezi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına görevlendirilen personellerimiz ile listede isimleri bulunan imam ve öğretmenlerimiz aracılığıyla yaşlılarımızın banka işlemleri yapılacaktır. Ayrıca bizlere 0342 611 22 27 - 0342 611 24 49 nolu telefonlardan ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Araban, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Araban'da yaşlıların maaşları evlerine getirilecek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor Haberler
Mahkemeden karar çıktı! TBB olağanüstü genel kurula gidiyor
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik Haberler
Vali duyurdu: 22 pozitif vakamız var, ilk kaybımızı verdik
Koronavirüs, ABD’li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz Haberler
Koronavirüs, ABD'li doktorları isyan ettirdi: 3. dünya ülkesi gibiyiz
Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı
Türkiye’nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haberler
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti

Son Dakika Güncel Haberleri

18:24: Dezenfeksiyonu yapılan halk pazarında maske ve eldiven dağıtıldı - Haber 18:24: Başkan Yücelik TOBB GİK toplantısına telekonferasla katıldı - Haber 18:24: Sakarya'dan kısa kısa - Haber 18:24: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Virüse karşı muazzam ve muhtevalı bir direniş devamlı tahkim edilmekte,... - Haber 18:23: ZÜLFÜ LİVANELİ EŞİM, BEN VE ARKADAŞLARIM TEDAVİ GÖRDÜK, TAMAMEN İYİLEŞTİK - Haber 18:18: Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir gemi koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:22: Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş: Koronavirüs nedeniyle ilk kaybımızı verdik, 22 pozitif vaka var - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor