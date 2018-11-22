Araban'da Yoğun Sis

Gaziantep
'in Araban
ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
İlçesinde merkezi ve kırsalında akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürürken, sabahın erken saatlerinde de yağış ile birlikte yoğun sisin etkili olduğu ilçede, görüş mesafesi yer yer 8-10 metreye kadar düştü.
İlçe kırsalından ilçe merkezine gelmek için trafiğe çıkan araçlar güçlükle ilerleyebiliyor. Özellikle Araban-Gaziantep karayolunun geçtiği Karadağ
geçidi ve Araban- Adıyaman
karayolunun geçtiği Ergen geçidinde de etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor. - GAZİANTEP
22 Kasım 2018 Perşembe 12:00