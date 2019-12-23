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Araban'da yoğun sis

Gaziantep'in Araban ilçesinde akşam geç saatlerde başlayan ve sabah erken saatlerinde de etkisini sürdüren yoğun sis, ilçe merkezi ve kırsalında hayatı olumsuz etkiledi.

23.12.2019 11:42 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:47 Araban'da yoğun sis
'in ilçesinde akşam geç saatlerde başlayan ve sabah erken saatlerinde de etkisini sürdüren yoğun sis, ilçe merkezi ve kırsalında hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde sis yaşamı olumsuz etkiledi. Araban Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mustafa Karademir gazetecilere yaptığı açıklamada, trafikte ilerlerken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Karadağ geçidinde ve Ergen geçidinde görüş mesafesinin 15 metreye kadar düştüğünü belirten Karademir, sürücülerin yoğun siste araçlarını daha dikkatli kullanmalarını istedi. Karademir, "Akşam geç saatlerde başlayan ve sabah erken saatlerinde de etkisini yer yer arttırarak devam eden yoğun sis ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerinde, hayatı olumsuz etkiledi" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Araban, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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