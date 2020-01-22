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Araban'dan İdlib'e insani yardım

Araban ilçesinden, Suriye'nin İdlib kentine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.

22.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 22.01.2020 11:18Araban'dan İdlib'e insani yardım
ilçesinden, 'nin kentine bir tır insani yardım malzemesi gönderildi.
Araban Kaymakamlığı ve Diyanet Vakfı Araban Şubesi'nin öncülüğünde İyilik ve Merhamet Kulübü'nün katkılarıyla "Tüm Araban bir olduk, İdlib'deki kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz" yardım çalışması organize edildi. Çalışma kapsamında gıda maddeleri, battaniye, çadır, kıyafet, ayakkabı, yakacak kömür ve odun toplandı.
İlçe merkezi ve köylerinden hayırsever vatandaşlardan toplanan yardım malzemeleri, İdlib'e gönderilmek üzere tıra yüklendi. Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, kurum amirleri ve vatandaşların katılımıyla yapılan duaların ardından insani yardım malzemelerini taşıyan tır yola çıktı.

Araban, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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