Araban ilçesi en soğuk günlerini yaşıyor

Türkiye
'nin birçok bölgesinde etkili olan dondurucu soğuklar, Gaziantep
'in Araban
ilçesinde de kendisini gösterdi.
İlçe merkezindeki yollarda buzlanmalar oluşurken, evlerdeki içme suyu boruları dondu.
Araban Ziraat OdasıBaşkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde etkiliolan soğuk hava ve don şartlarının, günlük hayatı etkilese de tarımsal üretime zararı olmayacağını belirterek, "Şubat ayındaki hava şartları, çiftçilerimizinistediği gibi gidiyor. Üreticilerimizin son günlerde etkili olan donlardanürünlerinin zarar göreceği korkusuna kapılmasına gerek yoktur" dedi.