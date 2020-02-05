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Araban Kaymakamı Mutlu dünya evine girdi

Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Rize'de evlendi.

05.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 05.02.2020 10:22Araban Kaymakamı Mutlu dünya evine girdi
Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, 'de evlendi.
Mutlu ile Nesrin Sancaktutanoğlu, Rize'deki Taç Mahal Düğün Salonunda düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.
Törene Rize Valisi Kemal Çeber, Of Kaymakamı Eyüp Fırat, Kaymakamı Arif Oltulu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Mutlu ve Sancaktutanoğlu'nun aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.
Abdulhamit-Nesrin çiftinin nikah şahitliğini Rize Valisi Kemal Çeber ve Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu yaptı.
Vali Çeber, çiftine mutluluklarının bir ömür boyu sürmesini diledi.

Güneysu, Araban, Rize, Güncel

Kaynak: AA

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