Araban Kaymakamı Mutlu, koronavirüs hakkında vatandaşı bilgilendirdi
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçe halkını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.
17.03.2020 17:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 17:50
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, ilçe halkını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirdi.
Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın sakin olması gerektiğini belirtti.
Vatandaşların toplu alanlarda durmaması gerektiğini ifade eden Mutlu, mesajında şunlara yer verdi:
"Panik yapacak bir durum yok ama kendi sağlığımız için tedbirli olmamız şart. Koronavirüs ile ilgili tüm bilgilendirmeler kaymakamlık sosyal medya hesabımızdan yapılacaktır. Sizler de istek, talep ve sorunlarınızı kaymakamlığa gelerek yüz yüze iletmek yerine bizlere buradan mesajla iletebilirsiniz."
Mutlu, kaymakamlığın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın sakin olması gerektiğini belirtti.
Vatandaşların toplu alanlarda durmaması gerektiğini ifade eden Mutlu, mesajında şunlara yer verdi:
"Panik yapacak bir durum yok ama kendi sağlığımız için tedbirli olmamız şart. Koronavirüs ile ilgili tüm bilgilendirmeler kaymakamlık sosyal medya hesabımızdan yapılacaktır. Sizler de istek, talep ve sorunlarınızı kaymakamlığa gelerek yüz yüze iletmek yerine bizlere buradan mesajla iletebilirsiniz."
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Kaynak: AA
Etiketler : Koronavirüs, Araban, Güncel
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