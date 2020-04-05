Araban Kaymakamı Mutlu, tedbirleri denetledi
Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulama noktalarında sürdürülen tedbirleri inceledi.
05.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:50
Mutlu, Gaziantep- Adıyaman Karayolunun ilçe girişinde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince yürütülen uygulama noktasını ziyaret etti.
Buradaki çalışmaları inceleyen Mutlu, ekiplere çalışmalarından dolayı teşekkür ederek tatlı ikramında bulundu.
Kaynak: AA