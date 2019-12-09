Araban sarımsağında yeşil firik hasadı hazırlıkları bitti

Gaziantep
'in Araban
ilçesinin verimli topraklarında yetişen "Araban Sarımsağı"nda yeşil firik hasadı hazırlıkları tamamlandı.
Araban Ziraat Odası BaşkanıHasan Altun gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban Ovası'nda Eylül ayının ortasında dikimine başlanan sarımsakta Nisanayında yapılacak yeşil firik hasadı için ilaçlama, ot temizliği ve bakımhazırlıklarının tamamlandığını belirterek, Türkiye'nin en kaliteli sarımsağınınAraban Ovası'nda yetiştiğini söyledi.
Altun, iki haftadır aralıklarla yağan yağmurun ürünün gelişmesini sağladığını dile getirerek, "Bu yıl ilk yeşilfirik hasadında üreticilerimiz bir dönümden yaklaşık 5ton ürün elde edeceğini tahmin ediyoruz" dedi.