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Arabanın arkasına bağladığı kızakla şehir turu attı

Başkentte, arabanın arkasına bağladığı kızakla kayan kişiyi görenler tebessüm etti.

11.02.2020 13:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:46Arabanın arkasına bağladığı kızakla şehir turu attı
Başkentte, arabanın arkasına bağladığı kızakla kayan kişiyi görenler tebessüm etti.

genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı 'da da kendini gösterdi. Başkent'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı, özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kimi zaman vatandaşlar kar nedeniyle zor anlar yaşarken bazı vatandaşlar ise kar yağışını fırsata çevirerek doyasıya eğlendi.

Altındağ ilçesi esnafından Enes Tatlıerik, kayak keyfine farklı bir yorum getirdi. Otomobilin arkasına bağladığı kızakla Karacaören Sanayi Sitesi içerisinde dakikalarca kayarak sanayi turu atan vatandaşın doyasıya eğlendiği o görüntüler ise cep telefonu kameralarına yansıdı. - ANKARA

Türkiye, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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